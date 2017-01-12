Число получающих онлайн-образование россиян возросло вдвое

В 2016 году число жителей России, участвующих в онлайн-курсах, достигло миллиона человек, что в два раза больше по сравнению с 2015 годом, пишет 12 января «Коммерсантъ».

Издание ссылается на материалы совместного доклада Coursera, «Открытого образования» и «Лекториума». Согласно результатам исследования, большинство участников онлайн-обучения являются людьми, уже имеющими высшее образование. При этом в центральной России чаще всего выбирают курсы по компьютерной обработке данных, машинному обучению, бизнесу, искусству и личной эффективности. В свою очередь, жители Сибири и Урала более заинтересованы в программировании, межкультурных коммуникациях, астрономии и маркетинге.

По мнению авторов доклада, аудитория онлайн-образования продолжит увеличиваться в 2017 году, что может спровоцировать нехватку преподавателей. «В 2017 году нас ждет колоссальный кадровый голод на рынке онлайн-образования. Потребуются самые разнообразные специалисты: от продюсеров образовательных программ до авторов, владеющих новыми методическими возможностями», — рассказал в интервью изданию гендиректор «Лекториума» Яков Сомов.

«Коммерсантъ» также отмечает, что с 1 февраля 2015 года образовательная платформа Coursera была недоступна для жителей Крыма из-за санкций, введенных властями США против России. Сайт возобновил работу на территории полуострова лишь в июле 2016 года по просьбам российского и американского образовательных сообществ.