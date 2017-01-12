Глава МЭР объявил рубль самым сильным активом в мире

Руководитель Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин заявил, что за последние два года рубль и рублевые активы стали самыми крепкими активами в мире. Такое заявление он сделал в ходе дискуссии Консультативного совета по иностранным инвестициям, которая проходит в рамках Гайдаровского форума, передает «Интерфакс».

«Иностранный бизнес, приходя в Россию, в первую очередь ориентировался на внутренний рынок. Но в последние два года ситуация меняется. Рубль больше не является переоцененным. Мы видим, что все больше компаний, в том числе глобальных, начинают работать на экспорт с российского рынка», — отметил министр.

Орешкин подчеркнул, что «упустили очень серьезные возможности» те иностранные инвесторы, которые не решились на работу в РФ, побоявшись нестабильности на финансовых рынках и высокой инфляции.

Напомним, в последние месяцы 2016 года рубль показывал серьезное укрепление. В январе 2017 года эта тенденция продолжается. 12 января на валютных торгах Московской биржи курс рубля вновь укрепился по отношению к доллару. Американская валюта в первые минуты после открытия торгов подешевела на 18 копеек и торговалась на уровне 59,56 рубля за доллар. В 11:15 московского времени доллар стоит 59,43 рублей.