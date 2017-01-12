СМИ узнали о десятикратном увеличении пени в ОСАГО

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что во втором чтении законопроект ОСАГО может получить важную поправку. Об этом он сообщил «Известиям».

«Необходимо предусмотреть возможность получения возмещения деньгами, если проведен некачественный ремонт. За все это предполагается сделать ответственными страховые компании, выплачивать возмещение в случае некачественного ремонта должны страховщики», — заявил Аксаков.

В настоящее время подобная ответственность страховых компаний закреплена только в рамках продуктов КАСКО.

Суть изменений состоит в том, что на ремонт автомобиля в рамках ОСАГО отводится 35 дней, если хозяина автомобиля не устроит качество ремонта, он может потребовать пени за каждый день в размере 600 рублей. В настоящее время пени составляет 30-60 рублей.

«Идея в том, что если человек по истечении 35 суток получит автомобиль и у него будут доказанные через экспертов претензии к страховщику, то он отправляет транспортное средство на повторный ремонт, который оплатит страховщик. Он же оплатит некоторые пени и штрафы, аналогичные с КАСКО», — уточнил изданию президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Но Юргенс считает, такой подход уравняет ОСАГО и КАСКО при абсолютно разной ценовой категории продуктов.

Законопроект, возможно, будет принят Госдумой во время весенней сессии, в таком случае он вступит в силу в марте 2017 года.