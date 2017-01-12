12 января 2017, 08:14
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в чемпионатах НХЛ
В матче «Вашингтона» против «Питтсбурга» Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота последнего, набрав 1000-е и 1001-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.
Он стал четвертым россиянином, добившимся таких результатов, но покорил эту отметку он раньше всех — на 880-й встрече. Рекордсменами НХЛ являются Уэйн Гретцки (2857 очков), Яромир Ягр (1893 очка) и Марк Мерсье (1887 очков).
Александр Овечкин входит в тридцатку лучших снайперов НХЛ всех времен и является лучшим российским хоккеистом (545 шайб).
It's History! #Ovech1Kin pic.twitter.com/aQOiXqE4YE— Washington Capitals (@Capitals) 12 января 2017 г.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое