Депутат Рады пообещал парад украинской армии на Красной площади

Нардеп Украины Андрей Тетерук заявил, что украинская армия сможет победить российскую, передает телеканал «112.Украина».

«Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместно», — сказал Тетерук.

В свою очередь ведущий программы «Вечерний прайм» напомнил, что подобные заявления украинская сторона уже делала. В частности, глава Минобороны Украины Валерий Гелетей в июле 2014 года пообещал провести парад «в украинском Севастополе». Россия отметила, что в случае необходимости вести боевые действия со страной, по потенциалу близкой к Украине, они бы продлились максимум 4 дня.