WADA отказалось называть имена российских паралимпийцев из отчета Макларена

Паралимпийский комитет России (ПКР) заявил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не предоставил организации фамилии шести подозреваемых в приеме допинга российских паралимпийцев, упомянутых во второй части доклада главы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщается на официальном сайте ПКР.

В Паралимпийском комитете подчеркнули, что сделали запрос лично Макларену, но получили отказ в предоставлении данных.

Во второй части доклада Макларена, представленной 9 декабря 2016 года, были упомянуты шесть российских паралимпийцев, а также содержалась информация об их предполагаемом участии в подмене проб на Паралимпийских играх в Сочи.