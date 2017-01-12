Глава ПАСЕ исключил продление полномочий российской делегации в 2017 году

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт заявил, что полномочия российской делегации в этом органе не будут продлены на январской сессии, передает РБК.

«Об этом можно говорить уже достаточно открыто: полномочия российской делегации в конце месяца не будут продлены», — заявил Аграмунт на брифинге в Госдуме РФ. При этом он выразил свои сожаления по данному поводу. «Мне хотелось бы, чтобы было по-другому», — отметил он. В то же время, по словам главы ПАСЕ, двусторонние контакты с Россией продолжатся.

10 января спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что делегация ПАСЕ во главе с ее председателем Педро Аграмунтом на текущей неделе приезжает в Москву. «Парламент (ПАСЕ) живет по архаичным законам. Об этом мы и будем говорить»,— цитирует «Интерфакс» Вячеслава Володина.

Спикер Госдумы при этом заметил, что он не испытывает завышенных ожиданий от встречи с господином Аграмунтом. Он также подчеркнул, что Россия выступает за диалог и за участие в работе ПАСЕ, хотя участвовать в парламентской ассамблее, где лишают права голоса, не видит смысла.

В конце ноября Совет Госдумы утвердил состав российской делегации в ПАСЕ. В ассамблее Россия не работала с апреля 2014 года, когда ее лишили права голоса в ответ на присоединение Крыма. Накануне зимней сессии, которая должна пройти в январе 2017 года, единой позиции о том, стоит ли ехать в Страсбург, пока нет. Ранее более 60 делегатов ПАСЕ высказались против полного восстановления делегации РФ в правах. Против голосовали делегаты Польши, Германии, Эстонии, Португалии, Чехии, Румынии.