Penthouse пошутил о покупке интимного видео с Трампом

Мужской журнал Penthouse, который также занимается производством фильмов для взрослых, в своем Twitter предложил Федеральной службе безопасности (ФСБ) России миллион долларов за якобы имеющееся в ее распоряжении интимное видео с избранным президентом США Дональдом Трампом.

«Внимание! Предлагаем до миллиона долларов за эксклюзивные права на записи ФСБ с золотым дождем Трампа», — говорится в сообщении.

Речь идет о розыгрыше пранкера 4chan, который признался в том, что фальсифицировал доклад спецслужб о компромате, якобы собранном на Трампа российскими спецслужбами. Эта информация была подхвачена средствами массовой информации — в частности, ее передал телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. Полностью доклад, написанный пранкером в качестве розыгрыша, опубликовал портал BuzzFeed.

На состоявшейся 11 января пресс-конференции Дональд Трамп пригрозил привлечь это издание к ответственности за клевету и публикацию непроверенных сведений. По словам избранного президента США, он хочет, чтобы журналисты были честными.