Песков прокомментировал возможность отмены закона Яровой в связи с петицией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прежде чем составить позицию по пакету законопроектов Яровой-Озерова власти должны провести экспертную работу. Об этом пишет РИА Новости.

«Идет экспертная работа. Вы знаете, что, подписывая законопроект, одновременно президент подписал перечень поручений, коим предписывается соответствующим ведомствам провести контакты с операторами и обговорить все технические аспекты, связанные с имплементацией этого закона», — сказал Песков.

Он сообщил, что петиция об отмене этого закона, собравшая необходимое количество голосов, вызывает в правительстве разноречивые мнения.

Напомним, в августе 2016 года петиция «Российской общественной инициативы» за отмену закона Яровой собрала 100098 голосов. Петицию на сайте Change.org подписали 623703 человека. Все они потребовали отменить закон, так как он ущемляет права человека, требует огромных денег и может привести к банкротству многих интернет-компаний.

12 декабря антитеррористический пакет Яровой попал в топ-10 самых жестких в мире мер по защите данных американского Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF).