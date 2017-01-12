В Кремле назвали угрозой усиление военного присутствия США у границ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает как угрозу наращивание военного присутствия США в Восточной Европе у российских границ, сообщает RT.

«Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это воспринимаем», — цитирует телеканал слова Дмитрия Пескова, который прокомментировал прибытие военнослужащих США в Польшу в рамках операции «Атлантическая решимость». «Мы смотрим на это как на угрозу для нас», — добавил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков подчеркнул, что эти действия угрожают интересам и безопасности России. «Тем более что речь идет о том, что третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе. Это даже не европейское государство», — сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков заявил, что Москва рассматривает расширение военного присутствия США в Европе как дестабилизирующий фактор для всей европейской безопасности.