Песков прокомментировал позицию Тиллерсона по Крыму

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Москва приняла к сведению заявления кандидата на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона по вопросу присоединения Крыма к РФ. Об этом пишет RT.

«Мы знаем, что обсуждение закончилось. Это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса», — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон заявил об отсутствии законных прав на присоединение территории Крыма к РФ. «Это был захват территории, которая не являлась их [России]», — подчеркнул он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина это присоединение не признала. В свою очередь Москва отстаивает свою позицию, акцентируя внимание на законности воссоединения Крыма с РФ.