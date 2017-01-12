В Кремле назвали запрет «Дождя» на Украине продолжением «деструктивной линии»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о запрете вещания «Дождя» на Украине. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Деструктивная линия украинской стороны продолжается», — прокомментировал Песков решение украинских властей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «парадоксальным актом цензуры» запрет на вещание на территории Украины российского телеканала «Дождь».

12 января Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обязал местных провайдеров прекратить ретрансляцию российского телеканала. В ведомстве пояснили, что причиной запрета стало «признание государственной границы между Крымом и Украиной» и «популяризация правоохранительных органов государства-агрессора» в фильмах, показанных телеканалом перед Новым годом. Речь идет о фильмах с участием актеров из «Квартета И» «О чем говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики».