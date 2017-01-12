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12 января 2017, 10:45
археология Великобритания история

В Кембридже раскопана англосаксонская деревня

Найденные при раскопках бусы
Найденные при раскопках бусы
Cambridge News

Во время раскопок, проведенных перед строительством нового жилого квартала, в Кембридже были обнаружены остатки поселения англосаксов, которое существовало на этом месте в VI веке. Археологам удалось извлечь из земли ряд ценных предметов.

Согласно британским законам, перед любым строительством необходимо провести археологическое обследование участка, которое делается за счет застройщика. На будущей стройплощадке на углу улиц Хэзердини-клоуз и Колдхэм-лейн археологические изыскания вели специалисты из Oxford Archaeology East и CgMs. Из-за обнаружения остатков деревни строительство пришлось задержать. В поселении было не менее шестидесяти домов. Среди сделанных археологами находок много украшений: небольшие брошки, бусы из разноцветного стекла и янтаря, кольца, заколки для волос. Самые древние из них относятся к VI веку. Также были найдены ножи и оружие, сосуды, в том числе так называемый когтевой кубок (claw beaker) – такое название из-за напоминающих когти украшений дали археологи стеклянным сосудам, встречающимся в погребениях франков и англосаксов VI – VII веков. Подобные сосуды обычно находят южнее – в графстве Кент, а также на севере Франции, в Нидерландах и Германии, где они, вероятно, производились.

Когтевой кубок. Фото: Cambridge News

Глава археологического отдела компании CgMs Дункан Хокинс (Duncan Hawkins) говорит, что существует крайне мало материальных свидетельств жизни людей в Англии в V – VI веках, поэтому нынешние находки очень важны для понимания жизни людей той эпохи, их торговли и повседневного поведения. «Поэтому академическая ценность данной коллекции неизмерима, – рассказывает Хокин. – Поселение прекратило существование в VII веке, но мы обнаружили также свидетельства деятельности VIII века среднесаксонского периода, включая постройки, возможно, мастерские и загоны для скота».

В ходе раскопок были найдено также несколько предметов римского времени, а также следы канав, обозначавших границы полей в позднем железном веке и в римскую эпоху. Также были найдены остатки римской гончарной печи. Поэтому ученые полагают, что первое поселение здесь возникло еще до прихода англосаксов.

После извлечения и тщательного описания всех находок они поступят в местные музеи.

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