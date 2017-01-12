Свободные кислородные радикалы сокращают жизнь крупных собак

Для большинства млекопитающих верна закономерность: чем крупнее животное, тем дольше его продолжительность жизни. Срок жизни китов и слонов исчисляется десятилетиями, тогда как домовая мышь в природе живет в среднем 12 – 18 месяцев, а в лаборатории до трех лет. Но для домашних собак этот принцип не действует. Чихуахуа может прожить до 15 или более лет, тогда как средняя продолжительность жизни собак крупных пород составляет восемь лет.

Джош Уинуард (Josh Winward) и Алекс Ионеску (Alex Ionescu) из Колгейтского университета полагают, что причина этого в большом количестве свободных кислородных радикалов, образующихся в организме быстро растущих собак. Свободные кислородные радикалы представляют собой атомы кислорода или содержащие кислород отрицательные ионы, у которых есть избыток электронов. Из-за высокой реакционной способности они потенциально опасны для тканей организма и в конечном итоге могут способствовать возникновению рака и других заболеваний. Молекулы, известные как антиоксиданты, нейтрализуют свободные радикалы. Но, чем больше энергии производит организм, тем больше в нем образуется свободных радикалов, и, следовательно, тем больше антиоксидантов ему необходимо. Некоторые ученые считают, что свободные радикалы способствуют старению, хотя единства среди исследователей по этому поводу нет.

Исследователи получили в ветеринарных клиниках материал: купированные хвосты и уши и ампутированные рудиментарные пальцы щенков, а также фрагменты ушей недавно умерших старых собак. В общей сложности они собрали около 80 образцов от собак крупных и мелких пород. Совместно со специалистом по физиологии животных Аной Хименес (Ana Jimenez), они выделили клетки из этих тканей, выращивали их в лаборатории в течение нескольких недель, а затем анализировали.

В клетках взрослых собак как крупных, так и мелких пород, производство энергии и свободных радикалов примерно сбалансировано. У щенков дело обстоит иначе. Щенки крупных пород имеют значительно больше свободных кислородных радикалов, чем антиоксидантов, необходимых для их нейтрализации. Это происходит, скорее всего, потому что щенки крупных пород имеют быстрый метаболизм, растут быстрее и требуют больше энергии, чем более представители мелких пород, а повреждение клеток даже в столь молодом возрасте может иметь долгосрочные последствия. По мнению, исследователей, в этом кроется причина краткой жизни больших собак. Если эта гипотеза подтвердиться, исправить положение помогут антиоксидантные добавки в пище щенков.

О своем исследовании ученые рассказали на ежегодной конференции Общества интегративной и сравнительной биологии.