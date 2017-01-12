На дно Марианской впадины опустили 33 сейсмометра

Экспедиция, организованная учеными из США и Китая, погрузила в Марианский глубоководный желоб 33 специально сконструированных сейсмометра. Приборы опустили на глубину до 8137 метров. В течение пяти лет будут вестись наблюдения за сейсмической активностью на дне. Ученые рассчитывают, что показания приборов помогут им объяснить еще не разгаданные тайны самого глубокого места в мировом океане.

Марианский желоб, известный также как Марианская впадина, имеет форму дуги и тянется вдоль Марианских островов. По данным 2011 года, в самой глубокой точке – «Бездне Челленджера» – его глубина составляет 10 994 ± 40 метров ниже уровня моря. Подобно другим глубоководным желобам он расположен в зоне субдукции, где одна литосферная плита скользит под другую. В данном случае более древняя Тихоокеанская плита погружается под Филиппинскую плиту. Но если в других глубоководных желобах погружение происходит относительно полого, то в Марианском желобе Тихоокеанская плита ныряет вниз почти вертикально.

Ученые давно задаются вопросом, чем объясняется такое стремительное погружение. Еще более интересна другая проблема: почему многочисленные землетрясения и вызываемые ими цунами, которые столь характерны в других зонах субдукции, не были зафиксированы в Марианском желобе.

Геофизик Цзянь Линь из Океанографического института в Вудс-Холе (Woods Hole Oceanographic Institution, WHOI) говорит, что нынешний проект позволит получить детальное изображение деформированных слоев горных пород, окружающих Марианскую впадину и находящихся внутри нее, а таже определить, из чего они сформированы. Тогда ученые, возможно, смогут объяснить уникальные отличия этой зоны субдукции. В частности, они проверят гипотезу о наличии разрыва в Тихоокеанской литосферной плите, который делает ее более подвижной и позволяет опускаться круто вниз в районе «Бездны Челленджера». Исследователи планируют сравнивать полученные данные с информацией, добытой в аналогичном проекте 2012 года, когда сейсмическая активность замерялась в центральной части Марианского желоба, где литосферная плита опускается вниз не так отвесно.