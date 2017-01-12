На Украине запретили вещание телеканала «Дождь»

Украинский Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал местных провайдеров прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь», передает «Интерфакс».

Такое решение принято в связи с непризнанием каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в связи с показом российской рекламы. На исполнение требования провайдерам дали один месяц.

«В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ», — пояснил член Нацсовета Украины Сергей Костинский.

Он добавил, что подобные нарушения со стороны «Дождя» неоднократно фиксировались Нацсоветом в 2016 году.

Всего Нацсовет по телерадиовещанию Украины запретил трансляцию около 35 телеканалов из России.