Выходец из России получил «дополнительную Нобелевку»

Александр Руденский, родившийся в России в 1956 году, директор Людвиговского института раковых исследований в Нью-Йорке и профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, получил международную шведскую премию Крафорда за 2017 год. Об этом сообщается на сайте Королевской шведской академии наук, которая ее присуждает и вручает.

Руденский вместе с Симоном Сакагути из Японии и Фредом Рамсделлом из США награждены за открытия в области аутоиммунных заболеваний. Благодаря им могут быть созданы лекарства от ревматических заболеваний суставов, рассеянного склероза и диабета первого типа.

Премия в размере шести миллионов шведских крон (около 670 тысяч долларов) будет вручена им 18 мая в Стокгольме.

Свою карьеру Руденский начал в 1979 году в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова.

Работа Руденского позволяет понять механизмы реакции иммунитета на инфекции, возникновение аллергии, воспалительных процессов, аутоиммунных заболеваний. И самое главное — как эти процессы связаны с возникновением онкологических заболеваний. Этот факт уточняет «Комсомольская правда».

В 2013 году исследование группы по онкоиммунитету, в которую входил и Руденский, было признано журналом Science Magazine ключевым событием года. Ученые разработали новый способ лечение рака — воздействие не на саму опухоль, а «настройка» иммунной системы так, чтобы она сама атаковала рак.