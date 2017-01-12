В Минобороны опровергли усиление группировки РФ в Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал «пропагандистской уткой» информацию американского телеканала FoxNews о якобы увеличении военного присутствия РФ в Сирии. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в «Полит.ру».

«В рамках плановой ротации авиатехники в состав российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим на днях действительно вошли перелетевшие из России 4 штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельным комплексом. Попытки ряда западных СМИ "забыть" одни факты, чтобы, уцепившись за другие, кричать о якобы "увеличении военного присутствия России в Сирии" – не более чем примитивная пропагандистская "утка"», — заявил представитель ведомства.

Вместе с тем он отметил, что корабельная авианосная группа ВМФ, в состав которой входит авианосец «Адмирал Кузнецов» и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации с 6 января начнут возвращаться в пункт постоянного базирования в город Североморск. Планируется вывод и других летательных аппаратов. Также на территорию РФ с авиабазы Хмеймим в Сирии уже перебазированы первые 6 бомбардировщиков Су-24.

«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Министерством обороны Российской Федерации реализуются мероприятия по сокращению группировки российских войск (сил) в Сирийской Арабской Республике», — заверил Конашенков.

Ранее Fox News со ссылкой на двух анонимных чиновников из Белого дома сообщил о увеличении присутствия России на территории Сирии вопреки обещаниям президента РФ Владимира Путина о частичном выводе российских войск.