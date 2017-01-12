Минфин США ввел новые санкции против Сирии из-за химоружия

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении правительственной армии Сирии, ее флота, авиации, а также сил гражданской обороны и республиканской гвардии. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Отмечается, что ограничительные меры введены в связи с обнаруженными Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) сведениями о применении в апреле 2014 года сирийскими войсками хлора в качестве боевого отравляющего вещества.

Санкции также были введены в отношении ряда военных и гражданских лиц Сирии, включая 18 сирийских полковников и генералов, которые были связаны с программой применения запрещенного оружия.

В сообщении ведомства также говорится, что санкции подразумевают заморозку всех активов, размещенных в США, указанных лиц и ведомств, а также запрет гражданам США на ведение совместной с ними деятельности.