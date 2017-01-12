Умер пострадавший при взрыве бытового газа в Саратове

В Саратове в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме погиб 37-летний мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавший получил ожоги 90% тела и скончался, несмотря на усилия врачей. Как отмечается, именно он являлся хозяином квартиры, в которой произошел взрыв газа.

В настоящее время в больницах остаются еще шесть пострадавших, в том числе двое детей. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает.

Всего при взрыве газа и возникшем пожаре в шестиэтажке в Саратове, по последним данным, пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы, включая троих детей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее президент России Владимир Путин дал указание главе правительства Дмитрию Медведеву оказать региону необходимую помощь пострадавшим в Саратове. Он также поручил главе МЧС Владимиру Пучкову докладывать о принимаемых мерах.