Сбербанк решил заменить 3 тысячи сотрудников роботами-юристами

Заместитель правления Сбербанк Вадим Кулик сообщил о намерении кредитно-финансовой организации уволить три тысячи сотрудников-юристов, которых планируется заменить роботами, передает «Прайм».

Первый робот-юрист появился в Сбербанке в конце минувшего года, он способен самостоятельно составлять исковые заявления по физичеким лицам. По словам Кулика, в первой половине 2017 года почти все иски Сбербанка по физическим лицам «перейдут на этих роботов».

В настоящее время в банке ведется работа по замене роботами сотрудников и других профилей.

Некоторые сотрудники, заменяемые роботами, пройдут программу переобучения, остальные попадут под сокращение.

Напомним, ранее сообщалось о намерении Сбербанка сократить 8% своего штата из-за активного развития онлайн-банкинга. Вместо сокращаемых сотрудников руководство банка собиралось нанять аналитиков для работы с данными клиентов.