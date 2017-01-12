Силуанов назвал преждевременной публикацию приказа о повышении цен на водку

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что публикация приказа Минфина о повышении минимальной розничной цены на водку была преждевременной, сообщает ТАСС.

Как отметил Силуанов, вопрос об увеличении этого показателя пока находится в стадии обсуждения. «Окончательных предложений о том, на сколько необходимо увеличивать минимальную цену на водку в связи с увеличением акциза с 1 января 2017 года еще не выработано, идет обсуждение», — цитирует агентство слова министра.

Ранее Минфин РФ разместил на федеральном портале проектов нормативных актов документ, предполагающий увеличение минимальной цены на водку. Ведомство предложило поднять цены поставки, а также закупочные и розничные цены на алкоголь. Предполагается, что стоимость водки повысится на 15% — со 190 до 219 рублей за 0,5 литра.

Причинами подъема цен Минфин назвал увеличение акцизных ставок с 1 января 2017 года и рост тарифов на свет с 1 июля 2016 года. Изменения в случае их принятия вступят в силу с июня 2017 года.