Собянин предложил запретить бизнесу торговаться за помещения

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением запретить представителям малого и среднего бизнеса оспаривать в суде цену, назначенную городом за выкуп помещения. Об этом стало известно «Ведомостям» 12 января, хотя письмо глава столицы направил еще в ноябре 2016 года.

К письму Собянин приложил проект, который предполагает внесение соответствующих изменений в закон об отчуждении недвижимости, которую арендуют малые и средние предприниматели.

Глава Москвы предложил продавать недвижимость предпринимателям по рыночной цене. Если она не устроит бизнес, имущество следует выставлять на аукцион. В случае отмены аукционов цену можно будет снизить на 50%.

Собянин также выступил за введение дополнительной уголовной ответственности за мошенничество при оценочной деятельности.

Согласно действующему в России законодательству, с 2008 года предприниматели имеют право выкупать у региональных и местных властей РФ арендуемое у них имущество. При этом бизнес может оспорить в суде цену на него в случае несогласия с ней.

Собянин отметил, что Арбитражный суд Москвы соглашается с ценами на недвижимость, которые, как он считает, ниже рыночной цены на 40%. Мэр уверен, что такие оценки наблюдаются в «некачественных отчетах», из-за которых, в конечном итоге, Москва недополучила около 5 млрд рублей.