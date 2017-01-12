Сотрудников Думы обязали отчитываться об активности в соцсетях

На внутреннем сайте Госдумы, где размещается информация о работе нижней палаты российского парламента, опубликовано напоминание сотрудникам о необходимости заполнения декларации об «общедоступной информации», которую они размещают в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Чиновники пожаловались на невыполнимость и размытость этих требований. Кроме того, служащие Думы подчеркнули, что и так перегружены отчетами.

Согласно утвержденной 28 декабря 2016 форме, госслужащие обязаны указать свои паспортные данные, адреса и страницы сайтов, где ими размещалась какая-либо информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

Собеседники «Коммерсанта» заявили, что вспомнить и перечислить свои действия и посты в интернете и соцсетях затруднительно.

Однако один из источников издания убежден, что конкретика будет доведена до чиновников в срок.

«Эта норма только начинает действовать, и инструкции до ведомств только будут доведены, как и необходимые образцы по заполнению форм»,— подчеркнул чиновник Госдумы.