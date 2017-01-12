Сорос потерял почти миллиард долларов после победы Трампа

Финансовые потери американского миллиардера Джорджа Сороса из-за обвала котировок фьючерсов на фондовые индексы США после победы Дональда Трампа на выборах президента США составили почти 1 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Сорос ожидал дальнейшего падения рынков, однако в течение дня ситуация изменилась и рост акций сохранялся на протяжении недели, достигнув среднего значения в 10%.

Источники газеты также отмечают, что Сорос был осторожен по отношению к ноябрьским колебаниям, однако после победы Дональда Трампа он начал играть на понижение.

Ранее сообщалось, что состояние другого американского миллиардера — Уоррена Баффета — выросло после победы Дональда Трампа на более чем 11,1 млрд долларов США из-за увеличения стоимости акций в финансовом секторе. После подведения итогов выборов значительно увеличилась капитализация принадлежащей ему Berkshire Hathaway, а также выросли в цене принадлежащие бизнесмену опционы на покупку акций Bank of America.