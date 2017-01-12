Мемория. Михаил Сперанский

12 (1) января 1772 года родился Михаил Сперанский, российский государственный деятель.

Личное дело

Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) родился в селе Черкутино Владимирской губернии. Отец его был бедным служителем местной церкви. В девять лет мальчик поступил во Владимирскую семинарию. Через несколько лет Синод русской православной церкви, озабоченный низким уровнем подготовки священников, создал в Александро-Невском монастыре Петербурга главную семинарию (позднее – Духовная академия). По решению Синода в Александро-Невскую семинарию направлялись лучшие слушатели провинциальных семинарий со всей России. В 1788 году одним из таких семинаристов стал и Михаил Сперанский. Он показал большие успехи в учении, овладевая предметами, которые были недоступны ему во Владимире: математикой, современными европейскими языками, «новой» философией.

По окончании в учебы в 1792 году Сперанского оставили в той же семинарии преподавателем математики. Затем он начал преподавать также физику, красноречие и философию. Митрополит Санкт-Петербургский Гавриил предложил ему принять монашество, открывавшее путь к архиерейскому сану, однако Сперанский отказался. В 1796 году Сперанский для дополнительного заработка стал личным секретарем князя Александра Куракина. Некоторое время Сперанский совмещал преподавательскую деятельность с этой службой. После восшествия на престол Павла I Куракин стал сначала сенатором, а затем и генерал-прокурором. Он предложил Сперанскому перейти на службу в свою канцелярию. С этого момента началась блестящая карьера молодого чиновника. За четыре года домашний секретарь, не имевший ни связей, ни богатства, превратился в одного из самых влиятельных вельмож империи. В начале царствования Александра I Сперанский уже статский советник, а в 1801 году – действительный статский советник.

Для обсуждения проектов реформ государственного устройства Александром I был создан Негласный комитет. Часть записок и проектов для комитета составил Сперанский. После того, как один из членов Негласного комитета Виктор Кочубей стал министром внутренних дел, он предложил Сперанскому работать в этом министерстве. Сперанский возглавил отдел, которому предписывалось готовить проекты государственных преобразований. Он подготовил ряд документов: «О коренных законах государства», «О постепенности усовершения общественного», «О силе общего мнения», «Еще нечто о свободе и рабстве», «Об устройстве судебных и правительственных учреждений в России». Сперанскому принадлежит и текст знаменитого указа 1803 года «о вольных хлебопашцах», по которому помещики получили право освобождать крепостных крестьян поодиночке и селениями с выдачей земельного участка. Начиная с 1806 года из-за ухудшившегося здоровья В. П. Кочубей был уже не в состоянии лично делать доклады императору, как полагалось министру. Поэтому он начал посылать с такими докладами Сперанского. Александр заметил таланты Сперанского, оценил и то, что Сперанский не был связан родством с придворными кругами.

В конце 1808 года Александр I назначил его товарищем министра юстиции, а также поручил подготовить общий план государственных преобразований. В 1809 году Сперанский подготовил записку «Введение к уложению государственных законов». В начале августа был опубликован подготовленный Сперанским указ о новых правилах производства в чины по гражданской службе. Отныне чин коллежского асессора, дающий потомственное дворянство, который ранее можно было получить по выслуге лет, давался только тем чиновникам, которые имели на руках свидетельство об успешном окончании курса обучения в одном из университетов или сдали особый экзамен. После этого указа среди российского чиновничества появилось множество недовольных Сперанским. Вторую вспышку недовольства – на этот раз среди придворных – вызвал указ от 3 апреля 1809 года, запретивший переход с придворной службы в гражданскую или военную с тем же чином. Придворные звания превратились в простые знаки отличия, не дававшие преимуществ в служебной иерархии. Была проведена и финансовая реформа. Прекратился выпуск бумажных ассигнаций, который вел к обесцениванию рубля. Ставилась под контроль финансовая деятельность министерств, установлены налоги для дворян. Это тоже не прибавило Сперанскому популярности. 1 января 1810 года Александр учредил Государственный совет. Михаил Сперанский стал государственным секретарем, фактически вторым после императора человеком в Российской империи.

Недовольство Сперанским среди царского окружения росло. Его пытались обвинить во взяточничестве и государственной измене. В 1811 году Сперанский обратился к императору с просьбой об отставке, но получил отказ. Однако недоброжелатели продолжали настраивать Александра против Сперанского. Консервативный лагерь, считавший, что спасение государства в традиционных обычаях и установлениях, а брать пример с Европы губительно, набирал силу. 17 марта 1812 года фельдъегерь вручил Сперанскому предписание прибыть к 8 часам вечера в Зимний дворец. Там произошла беседа между императором и государственным секретарем, содержание которой осталось неизвестным. Сперанского освободили от службы и предписали этой же ночью покинуть столицу.

Сначала Сперанский оказался в Нижнем Новгороде, осенью 1812 года его под конвоем отправили в Пермь. Он неоднократно обращался к императору и министру полиции с просьбой разъяснить его положение. После этих обращений Александр распорядился платить Сперанскому жалование. Осенью 1814 года Сперанскому разрешили жить в его деревне Великополье Нижегородской губернии.

1 октября 1816 года Михаил Сперанский был возвращен на государственную службу в должности пензенского губернатора. В марте 1819 году он получил новое назначение – генерал-губернатором Сибири. В марте 1821 года Сперанский возвращается в Петербург. Летом 1822 года Александр I утвердил проект «Учреждения для управления Сибирских губерний», разработанный Сперанским за время губернаторства в Сибири.

Новый император – Николай I – ценил Сперанского (по его поручению Сперанский написал коронационное обращение к народу), однако допускал его к государственным делам с большой осторожностью. Сперанский возглавил Второе отделение императорской канцелярии, работавшей над систематизацией законов. В 1837 году он получил высшую награду Российской империи – орден св. Андрея Первозванного, а в начале 1839 года был возведен в графское достоинство. Михаил Михайлович Сперанский умер 11 февраля 1839 года.

Чем знаменит

Михаил Сперанский

Проект, подготовленный Михаилом Сперанским в 1809 году, стал первым документом, где предлагалось введение конституции в Российской империи. При подготовке программы реформ Сперанский изучил законодательства многих стран, в том числе Декларацию независимости США и Конституцию Франции. По мнению Сперанского, для Европы характерен «переход от феодального правления к республиканскому»: «Англия первая открыла сей новый круг вещей; за нею последовали другие государства: Швейцария, Голландия, Швеция, Венгрия, Соединенные Американские области и, наконец, Франция. Во всех сих превращениях время и состояние гражданского образования были главным действующим началом. Тщетно власть державная силилась удержать его напряжение; сопротивление ее воспалило только страсти, произвело волнение, но не остановило перелома. Сколько бедствий, сколько крови можно бы было сберечь, если бы правители держав, точнее наблюдая движение общественного духа, сообразовались ему в началах политических систем и не народ приспособляли к правлению, но правление к состоянию народа. Тот же самый ряд происшествий представляет нам история нашего отечества». Но нынешнее положение России, по словам Сперанского, требует куда более решительных шагов: «...настоящая система правления не свойственна уже более состоянию общественного духа, и настало время переменить ее и основать новый вещей порядок».

Сперанский впервые в России предлагает осуществить разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей. При этом сохраняется верховная власть императора. Также Сперанский определяет властную структуру, предложив создать волостные, окружные и губернские думы, а в качестве центра законодательной власти – Государственную думу. Высшей исполнительной властью наделялись министры и их заместители, назначаемые императором. Избирательное право предполагалось предоставить всем дворянам и людям «среднего сословия», обладавшим определенным имущественным цензом. Законодательная власть должна была осуществляться совместно императором и Государственной думой, причем право инициативы создания законов принадлежало бы только монарху. Государственной думе предоставлялось право делать запросы о государственных нуждах. Предлагалось законодательно закрепить разделение населения на три сословия: дворянство, «среднее сословие» (купцы, мещане, государственные крестьяне) и «народ рабочий» (крепостные крестьяне, рабочие, слуги). Определялись обязанности подданных: общие и сословные. При этом можно было перейти в другое сословие при приобретении какого-либо имущества. Из плана Сперанского были реализованы лишь те его части, которые касались введения Государственного совета и завершения министерской реформы.

О чем надо знать

Выдающимся трудом стало «Полное собрание законов Российской империи», подготовленное под руководством Сперанского. Издание в 45 томах охватывало период с 1649 года по 12 декабря 1825 года, от «Соборного уложения» Алексея Михайловича до конца царствования Александра I. В него вошли 30 920 актов. Уже после смерти Сперанского и до 1916 года многотомное издание пополнялось законами, принятыми во время правления последующих императоров. Второе собрание выходило в 1830 – 1884 годах. Оно содержит более 60 тысяч законодательных актов с 12 декабря 1825 года по 28 февраля 1881 года, охватывая царствования Николая I и Александра II. Третье собрание выходило до 1916 года, оно включает 33 тома, где собраны более 40 тысяч законодательных актов, принятых при Александре III и Николае II. Также Сперанским был создан «Свод законов Российской империи», где законодательные акты располагались не хронологическом, а тематическом порядке.

Прямая речь

Конституции во всех почти государствах устрояемы были в разные времена, отрывками, и по большей части среди жестоких политических превращений. Российская конституция одолжена будет бытием своим не воспалению страстей и крайности обстоятельств, но благодетельному вдохновению верховной власти, которая, устроив политическое бытие своего народа, может и имеет все способы дать ему самые правильные формы.

М. М. Сперанский «Введение к уложению государственных законов»

Сперанский был лучшим, даровитейшим представителем старого, духовно-академического образования. По характеру этого образования он был идеолог, как тогда говорили, или теоретик, как назвали бы его в настоящее время. Ум его вырос в упорной работе над отвлеченными понятиями и привык с пренебрежением относиться к простым житейским явлениям, или, говоря философским жаргоном, к конкретным, эмпирическим фактам жизни. Философия XVIII в., как известно, народила много таких умов; русская духовная академия всегда изготовляла их достаточно. Это был Вольтер в православно-богословской оболочке. Но Сперанский имел не только философский, но еще и необыкновенно крепкий ум, каких всегда бывает мало, а в тот философский век было меньше, чем когда-либо. Упорная работа над отвлеченностями сообщила необыкновенную энергию и гибкость мышлению Сперанского; ему легко давались самые трудные и причудливые комбинации идей. Благодаря такому мышлению Сперанский стал воплощенной системой, но именно это усиленное развитие отвлеченного мышления составляло важный недостаток в его практической деятельности.

Ключевский В. О. «Курс русской истории»

8 фактов о Михаиле Сперанском

Фамилия «Сперанский» была дана ученику во Владимирской семинарии. Она происходит от латинского глагола sperare – «надеяться».

За время работы Сперанского в канцелярии генерал-прокурора у него сменилось четыре начальника. Все они высоко ценили Сперанского. Даже Петр Обольянинов, получивший распоряжение Павла I сменить всех чиновников в ведомстве, после беседы со Сперанским убедил Павла сделать одно исключение.

Сперанский женился в 1789 году на Елизавете Стивенс, дочери англиканского пастора. Вскоре после родов жена Сперанского заболела чахоткой и скончалась всего через несколько недель в конце 1799 года. После ее смерти Михаил Сперанский больше не женился.

Осенью 1808 года в Эрфурте состоялась встреча Александра и Наполеона. Среди окружения Александра I был и Михаил Сперанский. По легенде, после одной из бесед с Михаилом Михайловичем Наполеон сказал Александру: «Не угодно ли вам будет, государь, променять этого человека на какое-нибудь королевство?».

Декабристы планировали пригласить Сперанского в состав правительства.

В 1835 – 1837 годах Михаил Сперанский преподавал юридические науки наследнику престола – будущему императору Александру II.

В Перми сохранился дом, где Сперанский жил во время своей ссылки с сентября 1812 по сентябрь 1814 года. Теперь это дом номер один по улице 25-го Октября.

Дочь Михаила Сперанского – Елизавета Фролова-Багреева – стала писательницей, создав более двух десятков книг на французском и немецком языках.

Материалы о Михаиле Сперанском

Статья о Михаиле Сперанском в русской Википедии

Корф М. Жизнь графа Сперанского

Михаил Сперанский в проекте «Хронос»