Авторство доклада о компромате на Трампа приписали бывшему разведчику

Экс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил мог написать доклад о якобы имеющемся у российских спецслужб компромате на избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственный осведомленный источник.

52-летний Стил в настоящее время возглавляет частную компанию Orbis Business, занимающуюся расследованиями и обеспечением безопасности.

Напомним, ранее в ряде СМИ появился анонимный текст доклада, в котором говорилось о том, что ФСБ РФ располагает компрометирующей Трампа видеозаписью.

Трамп заявил, что Россия никогда его не шантажировала, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что сбор подобного рода информации не ведется в принципе.

На состоявшейся накануне пресс-конференции Трамп обрушился с критикой на СМИ, опубликовавшие анонимный доклад, и пригрозил им возмездием.