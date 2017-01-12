Автор доклада о компромате на Трампа скрылся

Экс-сотрудник разведки Великобритании Кристофер Стил, предположительно являющийся автором доклада о «российском компромате» на Дональда Трампа, скрылся. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на анонимный источник.

Издание отмечает, что Стил покинул свой дом в графстве Суррей 11 января, незадолго до того, как его имя стало известно СМИ. Собеседник издания заявил, что бывший разведчик опасается за свою безопасность из-за возможных ответных действий со стороны России в связи с обнародованием доклада.

«Он попросил меня присмотреть за его кошкой, поскольку он уезжает на несколько дней», — рассказал сосед Стила и добавил, что не знает, куда он направился и как с ним связаться.

Напомним, 10 января BuzzFeed опубликовал доклад, в котором говорится, что власти РФ собирали компромат на избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Сам Трамп назвал доклад фальшивкой, аналогичные заявления сделала российская сторона.