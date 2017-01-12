Порошенко представил нового губернатора Одессы

Президент Украины Петр Порошенко официально представил нового губернатора Одесской области. Им стал Максим Степанов, бывший директор полиграфического комбината «Украина», ранее занимавший пост первого зампредседателя Одесской облгосадминистрации, сообщает ТАСС.

«Это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя облгосадминистрации. Это человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек, настроенный четко выполнять свои обязательства», — заявил Порошенко.

До ноября 2016 года главой Одесчины был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Проработав чуть менее года, он ушел со своего поста, заявив, что не может бороться с коррупцией «на фоне причастности к ней первых лиц государства». Порошенко заявил, что принимает его решение об уходе и намерение бороться за будущее Украины со стороны оппозиции. В декабре 2016 года Саакашвили начал сбор денег на создание новой украинской партии «Рух новых сил» («Движение новых сил»).