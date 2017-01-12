СМИ назвали кандидатов на пост главы Росмолодежи

На должность главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в кабмине рассматриваются два кандидата, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Одним из них является вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский, другим — заместитель полномочного представителя президента в Северно-Кавказском федеральном округе Михаил Ведерников.

Агентство формально подчиняется Минобразования, однако курирует его администрация президента. Собеседник издания сообщили, что оба кандидата уже прошли собеседования, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву осталось выбрать одного из них.

Михаил Ведерников на посту заместителя полпреда Ведерников курировал проведение молодежного лагеря Машук в СКФО, следовательно, имеет некоторый опыт работы с молодежью.

Дмитрий Сватковский является олимпийским чемпионом по пятиборью, имеет обширное спортивное прошлое. На должности вице-губернатора курирует социальную политику. Источник РБК утверждает, что спорт подразумевает большой коммуникативный опыт и делает Сватковского наиболее вероятным кандидатом.

Еще один собеседник издания сообщил, что кандидатура экс-чемпиона негласно одобрена. Другой источник с ним соглашается, но подчеркивает, что ситуация может измениться в последний момент.

В пресс-службе правительства РБК сообщили, что документов обоих претендентов пока не получали. Получить комментарии Ведерникова изданию не удалось. Сватковский заявил, что предложений возглавить Росмолодежь к нему не поступало.

В октябре 2016 года глава Росмолодежи Сергей Поспелов был освобожден от занимаемой должности распоряжением российского правительства.

Он был назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата Государственной Думы.