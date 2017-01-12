Власти России задумались об отмене НДФЛ для зарплат ниже МРОТ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила об обсуждении в правительстве введения прогрессивной шкалы подоходного налога, а также его отмену для россиян, чья зарплата не превышает уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом пишет РИА Новости.

Она считает, что такой шаг мог бы реально повысить доходы населения, которое оказалось у черты бедности. Речь идет о тез гражданах страны, кто «получает МРОТ».

«И поскольку я сказала, что основная проблема для нас сейчас — это преодоление падения реальных доходов населения и преодоление бедности для части населения, которая в этой ситуации оказалось, то освобождение от подоходного налога для нижнего дециля (самых бедных 10% населения – ред.) было бы реальным шагом в повышении доходов населения, и мы были бы готовы это поддержать. У нас эта система просчитывается», — отметила Голодец.

Напомним, с июля 2016 года МРОТ в России составляет 7,5 тысяч рублей, а прожиточный минимум для трудоспособного населения в настоящее время составляет 10678 рублей.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц лишь после 2018 года, в случае стабилизации экономики страны. А премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял в декабре 2016 года, что в ближайшее прогрессивная шкала НДФЛ вводиться не будет.