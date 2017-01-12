Следователи не нашли признаков теракта на обломках Ту-154

Следственная группа, ведущая поиски причины гибели Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем по пути из Сочи в Сирию, пришла к выводу о том, что теракт как версию можно окончательно исключить, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник.

Он напомнил, что теракт изначально не рассматривался как основная версия, поскольку дозаправка самолета в сочинском аэропорту была незапланированной, а кроме штатных сотрудников и должностных лиц к лайнеру на протяжении его маршрута никто не приближался.

Исследовав обломки Ту-154, извлеченные со дна Черного моря, следователи не обнаружили на них ни признаков криминального взрыва, ни следов удара боевой ракетой.

Теперь следственная группа сосредоточится на другой версии трагедии — возможной ошибке экипажа.

Параллельно военно-авиационные эксперты работают над расшифровкой и анализом данных бортовых самописцев авиалайнера, за ними остается последнее слово в установлении причин катастрофы.

Напомним, об отказе от версии теракта как причины крушения Ту-154 по итогам работы правительственной комиссии сообщалось еще 30 декабря.