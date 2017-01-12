Топилин пообещал не повышать пенсионный возраст в 2017 году

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что в 2017 году решение о повышении пенсионного возраста принято не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2017 году этого не произойдет», — отметил Топилин.

В настоящее время в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55 лет.

В сентябре 2016 года в Госдуме депутаты КПРФ предложили ввести мораторий на обсуждение повышения пенсионного возраста, при достижении которого назначается страховая пенсия по старости, с 1 января 2017 года до 1 января 2025 года.

В начале декабря 2016 года Топилин заявил, что пенсионный возраст будет обязательно повышен, однако вместе с тем должны вырасти и пенсии. Он подчеркнул, что в ближайшие годы повышения не будет.

С 1 января 2017 года начали действовать новые правила выхода на пенсию для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и для лиц, занимающих государственные должности РФ, государственные должности региона и муниципальные должности на постоянной основе. Согласно новым нормам, повышение пенсионного возраста будет проходить ежегодно на шесть месяцев, пока не достигнет уровня в 65 лет для мужчин, а для женщин — 63 года.