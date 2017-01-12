Глава Минтруда раскритиковал идею продлить рабочий день курильщикам

Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает, что его коллегам из Минздрава следует сосредоточиться на реформе обязательного медицинского страхования (ОМС), а не регулировать вопросы продолжительности рабочего дня курильщиков, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства», — цитирует агентство слова Максима Топилина, который прокомментировал предложение Минздрава увеличить рабочий день для курящих сотрудников.

Ранее СМИ сообщили о предложении Минздрава РФ увеличить рабочий день курильщиков. На такой шаг ведомство хочет пойти в рамках антитабачной концепции на 2017-2022 годы. «Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня», — говорится в официальном документе.