Трамп рассказал о звонке главы Нацразведки по поводу «досье с компроматом»

Дональд Трамп рассказал, что глава Национальной разведки США Джеймс Клеппер позвонил ему, чтобы осудить «ложный и недостоверный» доклад о якобы имеющемся у России компромате на избранного президента США. Об этом политик написал в своем твиттере.

«Джеймс Клеппер позвонил мне вчера, чтобы осудить ложный и недостоверный доклад, который был незаконно распространен. Выдуманные, липовые факты. Очень жаль!» — написал Трамп.

James Clapper called me yesterday to denounce the false and fictitious report that was illegally circulated. Made up, phony facts.Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2017 г.

Ранее сам Джеймс Клэппер сообщил, что обсудил с Дональдом Трампом доклад о якобы имеющемся у России компромате на избранного американского президента. По его словам, в разговоре с избранным президентом он подчеркнул, что этот документ не является продуктом разведывательного сообщества США и это сообщество не виновато в его утечке.

Доклад о якобы имевшихся связях избранного президента США Дональда Трампа с Россией был обнародован 11 января американскими СМИ. Он был подготовлен бывшим сотрудником разведслужбы Великобритании Кристофером Стилом. Через некоторое время СМИ рассказали, что доклад был фальшивкой.