Трамп рассказал о звонке главы Нацразведки по поводу «досье с компроматом»

Дональд Трамп рассказал, что глава Национальной разведки США Джеймс Клеппер позвонил ему, чтобы осудить «ложный и недостоверный» доклад о якобы имеющемся у России компромате на избранного президента США. Об этом политик написал в своем твиттере.

«Джеймс Клеппер позвонил мне вчера, чтобы осудить ложный и недостоверный доклад, который был незаконно распространен. Выдуманные, липовые факты. Очень жаль!» — написал Трамп.

James Clapper called me yesterday to denounce the false and fictitious report that was illegally circulated. Made up, phony facts.Too bad!