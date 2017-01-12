Трамп доверит защиту кибербезопасности экс-мэру Нью-Йорка Джулиани

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани займется анализом кибербезопасности в частном секторе при администрации Дональда Трампа, сообщает ABC News со ссылкой на заявление команды избранного президента США.

В частности, Джулиани будет работать с компаниями, которые сталкивались или сталкиваются с киберугрозами. В команде Трампа пояснили, что Джулиани был выбран на эту должность из-за его успешной работы в правоохранительных органах и опыта в обеспечении кибербезопасности.

Ранее бывший мэр Нью-Йорка занимал пост председателя мировой кибербезопасности в компании Greenberg Traurig, затем он основал международную юридическую компанию Giuliani Partners.

Комментируя в эфире телеканала Fox News свое будущее назначение, Джулиани заявил, что Дональд Трамп собирается на постоянной основе нанимать людей из частного сектора, которые связаны с обеспечением кибербезопасности.

Ранее стало известно о том, что избранный президент США выбрал заместителя советника по национальной безопасности. Им стал Томас Боссерт, который занимал пост главного помощника по национальной безопасности при президента Джордже Буше-младшем. В администрации Трампа Боссерт будет замещать демократа Майкла Флинна.