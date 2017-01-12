12 января 2017, 10:41
Глава «Яндекс.Погоды» запустил приложение для организации похорон
Руководитель проекта «Яндекс.Погода» Дмитрий Геранин сообщил на своей странице в Facebook, что запускает приложение для организации похорон под названием Umer.
В сообщении Геранина говорится: «На самом деле я сильно переживаю, показывая вам вот это. Кажется, что мы автоматизировали уже все, кроме смерти. Хочу это исправить. На праздниках докрутил лендинг. Воспользуетесь?».
В комментариях и ответах пользователям Геранин отметил, что адаптив еще находится в разработке, дизайн готов полностью: «Тема богатая. Главное – начать».
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