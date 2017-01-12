Глава «Яндекс.Погоды» запустил приложение для организации похорон

Руководитель проекта «Яндекс.Погода» Дмитрий Геранин сообщил на своей странице в Facebook, что запускает приложение для организации похорон под названием Umer.

В сообщении Геранина говорится: «На самом деле я сильно переживаю, показывая вам вот это. Кажется, что мы автоматизировали уже все, кроме смерти. Хочу это исправить. На праздниках докрутил лендинг. Воспользуетесь?».

В комментариях и ответах пользователям Геранин отметил, что адаптив еще находится в разработке, дизайн готов полностью: «Тема богатая. Главное – начать».