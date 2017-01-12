Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 января 2017, четверг, 13:16
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
12 января 2017, 12:02
банковский сектор ВЭБ госкомпании Дмитрий Медведев

Уволенные сотрудники ВЭБа пожаловались Дмитрию Медведеву

Внешэкономбанк
Внешэкономбанк
Фото: soyuzmash.ru

Около 50 сотрудников Внешэкономбанка, которых уволили после смены руководства ВЭБа в феврале 2016 года, направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с жалобой на «вопиющие и многократные нарушения трудового законодательства и кодекса корпоративной этики». Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».

Авторы письма утверждают, что нарушения допускает новый председатель ВЭБа Сергей Горьков. При нем якобы под предлогом экономической целесообразности сокращают старых сотрудников и «сотнями набирают новых» из Сбербанка и из числа тех, кто в прошлом работал в ЮКОСе. Сам Сергей Горьков в разное время работал и в ЮКОСе, и в Сбербанке.

В письме содержится просьба к Дмитрию Медведеву, который является главой наблюдательного совета ВЭБа, провести проверку незаконных увольнений и невыплат премий и зарплат.

В свою очередь, в пресс-службе ВЭБа «Коммерсанту» сообщили, что руководство госкорпорации проинформировано о письме, но считает свою кадровую политику соответствующей закону. Массовые сокращения в банке называют оптимизацией, которая требуется для реализации новой стратегии и бизнес-модели ВЭБа.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Ирина Яровая
«Пакет Яровой» вошел в топ мировых угроз инновационному развитию
Противники системы проекта ObamaCare
Сенат США одобрил начало процесса по отмене Obamacare
Полки с водкой в магазине
Минфин предложил поднять цену на водку до 219 рублей
Техосмотр. ОСАГО. Цены.
СМИ узнали о десятикратном увеличении размера пени в ОСАГО
Джеймс Клэппер
Разведка США отвергла причастность к докладу о Трампе
Архив новостей

Самое читаемое

Поисковые работы в районе крушения Ту-154 в Сочи.
В Сочи на пляже санатория обнаружены останки тел и обломки Ту-154
ПАСЕ
Россия решила бойкотировать заседания ПАСЕ
Михел Спеккерс, нидерландский журналист.
Полиция Нидерландов изъяла у прессы обломки «Боинга»
Дмитрий Песков
Песков оценил идею взыскания единственного жилья должника
Российские военные в Сирии
В военкомате в Казани сообщили о гибели российского военного в Сирии
13:01 Европарламент разрешил отмену визового режима для Грузии
12:56 Голодец связала проблемы рынка труда РФ с гастарбайтерами
12:40 Украина изменила место рождения Ильи Муромца в статье «Википедии»
12:27 Топилин пообещал не повышать пенсионный возраст в 2017 году
12:18 Собянин предложил запретить бизнесу торговаться за помещения

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Михаил Сперанский
Михаил Сперанский
12 января 1772 года родился Михаил Сперанский, российский государственный деятель.
12:15 Свободные кислородные радикалы сокращают жизнь крупных собак
12:02 Мадуро обвинил Обаму в организации импичмента президента Бразилии
12:02 Уволенные сотрудники ВЭБа пожаловались Дмитрию Медведеву
11:55 Убийцу Карлова похоронят на кладбище для бомжей
11:46 Первый посетитель вытрезвителя в Челябинске сломал алкотестер дыханием
11:33 СМИ назвали кандидатов на пост главы Росмолодежи
11:29 ФАС запретила замглавы Минстроя делать прогнозы по ценам на жилье
11:20 Глава МЭР объявил рубль самым сильным активом в мире
11:02 ОНФ привлечет к предвыборным проектам активных граждан
10:58 Россия уничтожила 96,4% запасов химоружия
10:50 Сотрудников Думы обязали отчитываться об активности в соцсетях
10:47 Число получающих онлайн-образование россиян возросло вдвое
10:46 Сенат США одобрил начало процесса по отмене Obamacare
10:45 В Кембридже раскопана англосаксонская деревня
10:41 Глава «Яндекс.Погоды» запустил приложение для организации похорон
10:33 «Кандидат в бегах». Опровержение
10:29 Власти РФ решили обязать операторов обмениваться трафиком через госреестр
10:26 «Пакет Яровой» вошел в топ мировых угроз инновационному развитию
10:22 США ввели санкции против ведомств КНДР и сестры Ким Чен Ына
09:59 Умер пострадавший при взрыве бытового газа в Саратове
09:52 Байден отверг возможность первого ядерного удара со стороны США
09:46 Президент Мексики отказался оплачивать стену на границе с США
09:29 В Китае запретили регистрировать бренды с именами знаменитостей
09:24 Разведывательное сообщество США отвергло причастность к докладу о Трампе
08:54 В Новом Уренгое прокуратура проверит факт заболевания школьников гепатитом
08:30 В Японии подтвердили визит Синдзо Абэ в Россию
08:14 Александр Овечкин набрал 1000-е очко в чемпионатах НХЛ
07:58 СМИ узнали о десятикратном увеличении пени в ОСАГО
07:40 Минфин предложил поднять цену на водку до 219 рублей
04:56 Следователи не нашли признаков теракта на обломках Ту-154
04:06 Последний президентский твит Обамы побил рекорд по числу лайков
03:37 Авторство доклада о компромате на Трампа приписали бывшему разведчику
02:02 СКР завел дело о смерти петербуржцев от стеклоочистителя
00:55 Penthouse пошутил о покупке интимного видео с Трампом
00:06 Правящая коалиция Германии подобрала замену Меркель
11.01 23:26 Тиллерсон призвал к поставкам летального оружия на Украину
11.01 22:51 Трамп заявил об отсутствии кнопки перезагрузки отношений с РФ
11.01 22:05 В ходе спецоперации под руководством Кадырова убиты четыре боевика
11.01 21:37 Трамп отказался критиковать Обаму за «хакерские» санкции против РФ
11.01 21:02 Захарова рассказала о российском дипломате из «компромата» на Трампа
11.01 20:50 Трамп пригрозил журналистам возмездием за «компромат»
11.01 20:41 Трамп пообещал отменить закон Обамы об обязательном медстраховании
11.01 20:28 Украина не стала закрывать границу Диме Билану из-за концерта в Крыму
11.01 20:24 Российская национальная библиотека передаст РПЦ здание в Петербурге
11.01 20:08 В феврале пенсии индексируют на 5,4%
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.