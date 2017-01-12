Уволенные сотрудники ВЭБа пожаловались Дмитрию Медведеву

Около 50 сотрудников Внешэкономбанка, которых уволили после смены руководства ВЭБа в феврале 2016 года, направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с жалобой на «вопиющие и многократные нарушения трудового законодательства и кодекса корпоративной этики». Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».

Авторы письма утверждают, что нарушения допускает новый председатель ВЭБа Сергей Горьков. При нем якобы под предлогом экономической целесообразности сокращают старых сотрудников и «сотнями набирают новых» из Сбербанка и из числа тех, кто в прошлом работал в ЮКОСе. Сам Сергей Горьков в разное время работал и в ЮКОСе, и в Сбербанке.

В письме содержится просьба к Дмитрию Медведеву, который является главой наблюдательного совета ВЭБа, провести проверку незаконных увольнений и невыплат премий и зарплат.

В свою очередь, в пресс-службе ВЭБа «Коммерсанту» сообщили, что руководство госкорпорации проинформировано о письме, но считает свою кадровую политику соответствующей закону. Массовые сокращения в банке называют оптимизацией, которая требуется для реализации новой стратегии и бизнес-модели ВЭБа.