Минфин предложил поднять цену на водку до 219 рублей

Минфин РФ предложил поднять минимальную цену на водку. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Предлагается поднять цены поставки, а также закупочные и розничные цены на алкоголь.

Ведомство предложило повысить стоимость водки на 15%, до 219 рублей за 0,5 литра. Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 190 рублей за 0,5 литра.

Причинами подъема цен Минфин называет увеличение акцизных ставок с 1 января 2017 года и рост тарифов на свет с 1 июля 2016 года. Изменения в случае их принятия вступят в силу с июня 2017 года.

О возможном повышении цен на водку стало известно в октябре 2016 года — со 190 до 202 рублей за бутылку 0,5 литра.

В декабре 2016 года Минэкономразвития предложило снизить акцизы на алкоголь с 500 до 360 рублей за литр чистого спирта, а минимальную стоимость водки — со 190 до 136 рублей за 0,5 литра.