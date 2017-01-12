Всемирный банк отметил отсутствие у России денег на «общественный договор»

Экономисты Всемирного банка представили на открывшемся в Москве Гайдаровском форуме новый доклад о российской экономике, в котором рабочие места, дешевые госуслуги и социальные выплаты названы основой «общественного договора» в обмен на широкие полномочия власти, сообщает РБК.

Доклад под названием «Пути достижения всеобъемлющего экономического роста» назван «комплексным диагностическим исследованием экономики». Один из диагнозов, который ставят эксперты Всемирного банка — грядущие проблемы государства с выполнением так называемого «общественного договора».

Как указала на презентации доклада заместитель главного экономиста Всемирного банка Ана Ревенга, в России суть «общественного договора» сводится к тому, что государство обеспечивает рабочие места, предоставляет разнообразные госуслуги и раздает субсидии и иные социальные выплаты. В обмен общество дает власти широкие полномочия, а также сохраняет за ним «роль руководителя и управляющего».

Для почти 60 млн жителей России государство является основным источником дохода: это 40 млн пенсионеров и порядка 20 млн сотрудников госкомпаний. В госсекторе заняты треть всех официально работающих в России людей.

Наиболее зависимы от государства граждане с низкими доходами — для 40% в этой категории государство благодаря возраставшим в 2000-е годы социальным платежам стало основным источником дохода. Именно за счет бюджета значительная часть населения перешла из менее обеспеченной в категорию более высоких доходов.

Из-за такой политики последние 10 лет у населения укреплялись ожидания от государства: власти должны обеспечить рабочие места и социальные услуги, в частности, бесплатную медицину и образование, дешевые услуги ЖКХ. Таким образом, существующая модель, основанная на тотальном влиянии государства на экономическую и социальную политику, опирается на достаточно серьезную политическую поддержку, констатирует в своем докладе Всемирный банк.

Между тем, в нынешних условиях поддержка может со временем ослабнуть, так как ожидания граждан государству больше нечем будет оправдывать. В прошлые годы бюджет тратил на социальную поддержку в ущерб другим статьям — в первую очередь государство недостаточно инвестировало в инфраструктуру и человеческий капитал, то есть здравоохранение и образование. В условиях замедления экономики и необходимости перераспределять средства Россия рискует стать «жертвой собственного успеха» из-за возросших ожиданий населения, заключают эксперты Всемирного банка.