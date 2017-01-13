Трамп пообещал расследовать кибератаки за три месяца

Миллиардер Дональд Трамп, который 20 января вступит в должность президента США, пообещал в течение 90 дней расследовать обстоятельства кибератак на сервера демократов во время президентских выборов. Об этом он написал в своем твиттере.

Действующие власти США обвиняют в кибератаках Россию, в связи с чем в конце 2016 года были расширены санкции и высланы семьи 35 российских дипломатов. Россия отрицает причастность к хакерским взломам.

«Полностью выдуманные факты нечестных политических деятелей, как демократов, так и республиканцев, — это фальшивые новости! Россия говорит, что ничего подобного нет. Возможно, данные были опубликованы "разведчиками", которые знали, что доказательств нет и не будет никогда. Мои люди составят полный отчет о кибератаках в течение 90 дней!» — говорится в сообщениях Трампа.

На пресс-конференции 11 января Трамп заявил, что, по его мнению, Россия все же стояла за кибератаками на Демократическую партию, однако добавил, что влияние на выборы в США это не оказало.