Прокуроры подали в суд на «Аэрофлот» из-за задержки трех рейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура обратилась в мировой суд с иском против «Аэрофлота», говорится на сайте ведомства.

Поводом послужила задержка трех рейсов авиакомпанией с 29 по 31 октября 2016 года. Рейсы задерживались на срок более двух часов. Причинами задержки, выяснили прокуроры, стали:

- замена неисправного воздушного судна,

- отсутствие резервного борта,

- изменение времени вылета по решению «Аэрофлота».

Тем самым, считают прокуроры, авиакомпания нарушила требования Положения о лицензировании деятельности по перевозкам воздушным транспортом.

Ведомство возбудило дело об административном правонарушении по статье КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».

Также прокуратура проверила сообщения СМИ о том, что «Аэрофлот» с 5 по 7 декабря 2016 года отменил 128 рейсов в связи с «оптимизацией перевозок».

«Установлено, что вышеуказанные рейсы отменены… по метеорологическим условиям, в том числе в аэропортах назначения», — выяснили прокуроры. Санкций за такую отмену не предусмотрено.