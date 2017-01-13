Россельхознадзор опроверг данные о фальсификации четверти продуктов питания

Пресс-служба Россельхознадзора выступила с опровержением слов помощника главы ведомства Алексея Алексеенко о том, что четверть российского рынка пищевой продукции составляют фальсификаты, передает РИА Новости.

В заявлении пресс-службы говорится, что по большому счету к качеству российских продуктов серьезных претензий нет.

«Наибольший объем не соответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу по содержанию глазури, ввоз которых разрешается соответствующими органами», — заверили в пресс-службе.

Напомним, на состоявшемся в Москве в пятницу Гайдаровском форуме Алексеенко со ссылкой на результаты проверок Россельхознадзора заявил, что около четверти всех представленных на российском рынке продуктов питания в той или иной степени являются фальсификатами.