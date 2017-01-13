В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за помехи машинам скорой помощи

В комитете Госдумы по охране здоровья разработали поправки, согласно которым водителей, не пропустивших машину скорой помощи, будет ждать уголовная ответственность. Об этом RT сообщил первый зампред комитета Сергей Фургал.

Речь идет о поправках в законопроект, приравнивающий врачей к полицейским, что ведет у ужесточению наказания за нападение на медиков.

Сейчас законопроект проходит согласование в профильных министерствах и должен поступить в комитет в феврале. Тогда-то в него и планируется внести поправки.

«Препятствование работе медицинского персонала будет расцениваться как попытка препятствования оказанию помощи. Если в результате таких действий произошла смерть, то привлекать гражданина будут за непреднамеренное убийство», — пояснил депутат Фургал.

Накануне в Петропавловске-Камчатском скорая не смогла вовремя прибыть на вызов к 21-летнему пациенту из-за того что во дворе водитель преградил дорогу бригаде медиков. В результате молодой человек скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело.