Уходящий министр обороны США пообещал усиление реакции на кибератаки

Уходящий глава Минобороны США Эштон Картер предупредил, что в случае новых кибератак санкции против России могут быть гораздо более жесткими, чем принятые недавно. Об этом сообщается на сайте телеканала CBS.

29 декабря 2016 года США сообщили о ведении новых санкций в отношении России из-за кибератак на сервера Демократической партии США.

Также были высланы семьи 35 российских дипломатов, объявленных персонами нон-грата. Ответных мер со стороны России не последовало.

«Я считаю, что мы ответили на агрессию в отношении США, — сообщил Картер. — Однако я хочу сказать, что это только начало. Я полагаю, что это минимальные действия, а не потолок».

Говоря о конкретных мерах, глава Пентагона заявил: «Не следует ограничиваться только ответом в киберпространстве, фактически мы этого и не сделали».