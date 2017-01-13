Песков отказался комментировать просьбу ГП и СКР о деньгах на жилье

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о просьбе глав Генпрокуратуры (ГП) и Следственного комитета России (СКР) о выделении на нужды обеспечения своих сотрудников жильем денег в размере 27 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

«Мы служебную переписку никогда не комментируем, мы не опровергаем ее и не подтверждаем, мы информируем о тех или иных принятых решениях. В настоящий момент я не буду это комментировать», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщалось ранее, главный прокурор России Юрий Чайка вместе с председателем СКР Александром Бастрыкиным впервые за несколько лет обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить своим ведомствам 27 млрд рублей на жилье сотрудникам.