Защита подала жалобу на домашний арест Улюкаева

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева подала жалобу на продление ему домашнего ареста. Об этом «Интерфаксу» сообщила адвокат экс-министра Лариса Каштанова.

10 января Басманный районный суд Москвы принял решение продлить домашний арест Улюкаева до 15 апреля. Следствие по делу в отношении бывшего министра продлено до 15 мая.

14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан по обвинению в получении взятки в 2 млн долларов. На следующий день он лишился поста министра и был помещен под домашний арест.