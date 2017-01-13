13 января 2017, 10:26
Защита подала жалобу на домашний арест Улюкаева
Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева подала жалобу на продление ему домашнего ареста. Об этом «Интерфаксу» сообщила адвокат экс-министра Лариса Каштанова.
10 января Басманный районный суд Москвы принял решение продлить домашний арест Улюкаева до 15 апреля. Следствие по делу в отношении бывшего министра продлено до 15 мая.
14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан по обвинению в получении взятки в 2 млн долларов. На следующий день он лишился поста министра и был помещен под домашний арест.
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