В Пентагоне похвалили российско-турецкое соглашение о полетах в Сирии

В минобороны США назвали «позитивной вещью» заключение Россией и Турцией меморандума о безопасности полетов военной авиации в Сирии. Об этом заявила помощница министра обороны США Элисса Слоткин, передает ТАСС.

«Если у россиян и турков есть такое соглашение, то это позитивная вещь», — отметила представитель Пентагона.

Накануне Минобороны РФ сообщило о подписании этого документа с генштабом Вооруженных сил Турции.

Цель меморандума — «предотвращение инцидентов и обеспечение безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике» по борьбе с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство».