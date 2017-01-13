13 января 2017, 20:31
В Пентагоне похвалили российско-турецкое соглашение о полетах в Сирии
В минобороны США назвали «позитивной вещью» заключение Россией и Турцией меморандума о безопасности полетов военной авиации в Сирии. Об этом заявила помощница министра обороны США Элисса Слоткин, передает ТАСС.
«Если у россиян и турков есть такое соглашение, то это позитивная вещь», — отметила представитель Пентагона.
Накануне Минобороны РФ сообщило о подписании этого документа с генштабом Вооруженных сил Турции.
Цель меморандума — «предотвращение инцидентов и обеспечение безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике» по борьбе с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство».
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