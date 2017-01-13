Судебные приставы объяснили причину ареста стритрейсерши Багдасарян
Представитель Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Москве Тимур Коробицын заявил, что суд решил арестовать участницу гонок по Москве на Gelandewagen Мару Багдасарян на 15 суток из-за пропуска ею двух дней обязательных работ, пишет «Газета.Ru».
К обязательным работам Багдасарян была приговорена ранее. По словам Коробицына, она пропустила два дня из них без законных на то оснований, «хотя была уведомлена о последствиях неисполнения решения суда».
По факту допущенного Багдасарян нарушения был составлен протокол об уклонении от исполнения административного наказания (ст. 20.25 п.4 КоАП России).
Напомним, ранее пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко сообщил РИА Новости, что мировой судья судебного участка № 352 рассмотрел административный материал о пропуске Багдасарян двух дней обязательных работ и «с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил Багдасарян наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток».