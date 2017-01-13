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13 января 2017, 00:21
ПДД ФССП

Судебные приставы объяснили причину ареста стритрейсерши Багдасарян

Мара Багдасарян
Мара Багдасарян
фото: day.az

Представитель Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Москве Тимур Коробицын заявил, что суд решил арестовать участницу гонок по Москве на Gelandewagen Мару Багдасарян на 15 суток из-за пропуска ею двух дней обязательных работ, пишет «Газета.Ru».

К обязательным работам Багдасарян была приговорена ранее. По словам Коробицына, она пропустила два дня из них без законных на то оснований, «хотя была уведомлена о последствиях неисполнения решения суда».

По факту допущенного Багдасарян нарушения был составлен протокол об уклонении от исполнения административного наказания (ст. 20.25 п.4 КоАП России).

Напомним, ранее пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко сообщил РИА Новости, что мировой судья судебного участка № 352 рассмотрел административный материал о пропуске Багдасарян двух дней обязательных работ и «с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил Багдасарян наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток».

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