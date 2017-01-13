Голикова заявила о невозможности сбалансировать ПФР за счет пенсионного возраста

Повышение возраста выхода россиян на пенсию само по себе не решит проблему сбалансированности Пенсионного фонда, реформу пенсионной системы нужно рассматривать в комплексе. Об этом заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«При модернизации пенсионной системы важно ответить на все вопросы: какие обязательства и в отношении какого количества граждан мы должны нести, что мы делаем в системе соцстраха с теми, кто в систему не платит, но получает обеспечение», — сказала она, выступая на Гайдаровском форуме.

«Если мы будем говорить только про повышение пенсионного возраста, — добавила Голикова, — мы не решим проблему сбалансированности ПФР и его зависимости от федерального бюджета».